Tiribocchi vota il miglior attaccante: "Retegui. Ma Lukaku più continuo e utile per la squadra"

vedi letture

L'ex calciatore e oggi opinionista Simone Tiribocchi, intervenuto nel corso del podcast 'Calcio' su 'The Squad', ha eletto il miglior giocatore di questa Serie A per ogni ruolo. Di seguito le sue dichiarazioni: “Il miglior portiere per me è stato Svilar, l'ho visto migliorato. Miglior difensore? Devo dire che questo Rrahmani è diverso da quello di Spalletti, perché Conte ha difeso molto basso.

Per me il miglior difensore centrale della stagione è stato N’Dicka, l’ho visto più pronto. Invece nell’anno di Spalletti, Rrahmani è stato impressionante. Miglior centrocampista? Il discorso tra McTominay e Reijnders è diverso, perché a uno gli si è creato un contesto intorno mentre l’altro è dovuto emergere. Miglior attaccante? Kean è stato una grandissima sorpresa, ma per me è stato Retegui il miglior attaccante. Anche se, il discorso è: se ne metto un altro forse all’Atalanta ai 25 ci arriva, mente Lukaku è stato molto importante e utile per il Napoli. Lukaku ha dato continuità, c’è sempre stato, è stato positivo”.