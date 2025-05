Dazn, Turci: "De Bruyne? Chissà se arriva una figurina o è ancora devastante..."

Il giornalista DAZN Tommaso Turci, intervenuto ai microfoni del podcast 'Tutti in The Box', ha commentato il (possibile) nuovo acquisto del Napoli, Kevin De Bruyne: “Io penso che De Laurentiis nel bene e nel male è il protagonista assoluto delle scelte, pensiamo a dove ha preso il Napoli e a dove l’ha portato, costruito ed elevato a livello internazionale. Adesso è una realtà e un brand molto importante non solo in Italia, ci sono delle persone che vanno a Napoli solo per vedere il Napoli.

È una realtà quasi unica e il presidente è stato molto bravo a ricostruire. De Bruyne? Bisogna cercare di capire se ti arriva una figurina oppure se ti arriva un giocatore ancora devastante dal punto di vista tecnico e fisico. Quest’anno De Bruyne ha avuto degli alti e bassi, non è stato il De Bruyne che conosciamo. Quello che deve fare il Napoli è partire dalle sue certezze e dalle sue basi, cercando di non sbagliare la costruzione della prossima stagione. De Bruyne è un’operazione di marketing per avere ancora più visibilità a livello internazionale? Oppure pensi che sia un punto fermo sul lato tecnico-tattico per l’allenatore? La provocazione è questa. Se Conte t’ha detto ‘Io resto e prendi De Bruyne’, allora capisco la scelta e significa che ci vedi ancora qualcosa di grosso. Altrimenti che scelta è?”.