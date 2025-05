Disfatta Inter, Zenga: "Perdere così rimane per tutta la vita. Ma il PSG quanto ha speso?"

Altro che sogno: a Monaco l'Inter vive il peggior incubo prendendo 5 gol dal Paris Saint Germain e senza realizzarne nemmeno uno, in finale di Champions League. Dagli studi di TV8 l'ex portiere nerazzurro Walter Zenga ha provato ad analizzare l'amara serata vissuta dalla squadra di Simone Inzaghi. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Non c'è stata partita. Inter assolutamente non presente. Giovani, bravi, ma Pacho 40 milioni, Kvara 75, Doué 50: non è che siano così sprovveduti eh. L'Inter è arrivata stasera cotta, completamente. Ha avuto solo una occasione. Il brutto però è che perdere una finale con 5 gol di scarto è che ti rimarrà per tutta la vita Nella presentazione della partita si è detto che l'Inter aveva più esperienza, che fosse più squadra e tutto il resto. C'era questa cosa qui che ho detto però: hanno speso 200 milioni per giovani veri".