L'ex Juve Iuliano: "Conte era rompi palle già da giocatore. È un faticatore, quanti km..."

Mark Iuliano, ex difensore bianconero di fine anni '90 e inizio '00, ai microfoni di Radio Serie A ha parlato di Antonio Conte. L'attuale allenatore del Napoli, con cui ha appena vinto lo Scudetto al primo anno, è stato anche compagno di squadra di Iuliano ai tempi della Juventus: "Antonio Conte era rompi palle già da giocatore.

Se era pesante anche negli allenamenti? Antonio è nato pesante (ride, ndr). Antonio è quello davvero incarna proprio lo corporativo. Sai proprio il lavoratore, il faticatore? E stiamo parlando di un calciatore che faceva sei, sette, otto gol all’anno… Antonio faceva gol bellissimi e importantissimi, anche in rovesciata… È uno che aveva il fiuto del gol. Faceva tanti di quei chilometri, non ha mai lasciato un compagno da solo, non ha mai lasciato una corsa in più. Lo faceva anche in allenamento, perché lui veniva dalla Juventus pre Zidane, pre Iuliano, pre Vieri”.