Cassano crede in Spalletti: “E’ l’uomo giusto per far vincere lo scudetto nel giro di 2-3 anni”

Ospite della ‘BoboTv’ sui canali di Twitch Antonio Cassano ha analizzato le prospettive del Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ospite della ‘BoboTv’ sui canali di Twitch Antonio Cassano ha analizzato le prospettive del Napoli: “Un esterno sinistro, un compagno per Koulibaly, un centrocampista centrale se Fabian se ne va e uno che prende il posto a Insigne. Basta questo al Napoli per essere competitivo ai massimi livelli e fare ancora meglio il prossimo anno. Mi dispiacerebbe perdesse Ospina, un portiere fondamentale che fa la differenza. Se dovesse andar via qualcun altro si andrebbe a rompere un giocattolo che già funziona. Anche a De Laurentiis devo dire bravo perché non ha fatto confusione come in altre situazioni. Spalletti è l’allenatore giusto per riportare il Napoli a vincere lo scudetto nel giro di due-tre anni”.