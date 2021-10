Cassano critica la Juve: "Giocando così non va da nessuna parte. Quarto posto a rischio"

Parlando sulle frequenze della BoboTv, Antonio Cassano analizza così lo stile di gioco della Juve di Allegri, la grande delusione di questo inizio di stagione a suo dire: "La Juve è la squadra che mi ha deluso di più in questo inizio di stagione: ha fatto bene, gioca male, ma per i giornali basta vincere. La Juve rischia di non arrivare quarta giocando così, secondo me non basta quello che vedo. La Juve gioca a 50 metri dalla propria porta, non puoi assolutamente far questo tipo di calcio: io non ce l'ho con la Juve o con Allegri. Ha imbavagliato Tuchel? Ha vinto 4 trofei in 10 mesi ed è primo in classifica nel campionato più difficile del mondo. Poi magari a maggio la Juve vince, ma io rimango della mia idea: con questo calcio non vai da nessuna parte".