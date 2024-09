Cassano: “Di Lorenzo voleva andar via, ha sbagliato a restare a Napoli”

Antonio Cassano, ex calciatore, ai microfoni di Viva El Futbol ha parlato anche del capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo: “Ha fatto un errore, quest’estate voleva andare via e non so per quale motivo. Voleva cambiare aria dopo una stagione tremenda. Ha vinto uno scudetto clamoroso da capitano, poi l’anno dopo ha fatto una stagione disastrosa, lui come tutta la squadra, e quindi aveva deciso di andare via. Poi ci ha ripensato ma secondo me ha fatto un errore a restare a Napoli”.