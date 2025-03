Cassano durissimo: "Giuntoli ha fatto una m*rdata, dovrebbe dimettersi se è uomo"

vedi letture

L'ex calciatore Antonio Cassano, nel corso del podcast 'Viva el Futbol', ha parlato dell'esonero di Thiago Motta scagliandosi contro il ds Cristiano Giuntoli: "Qualcuno mi deve spiegare oggi alla Juve chi comanda. Perché se dovesse eventualmente avere la responsabilità Giuntoli, Giuntoli se è uomo dovrebbe fare una roba sola: dimettersi. Lui ci ha messo la faccia a prendere Thiago Motta, dopo l’Empoli ci ha messo la faccia a dire ripartiamo con Thiago Motta e l’ha ribadito dopo Firenze.

Allora se comanda Giuntoli e ha fatto sta m*rdata qua, dovrebbe dire: ‘Ragazzi io vi lascio i soldi e mi dimetto’ e io sarei qua ad applaudire. Siccome come penso io ha fatto da scarica barile e ha fatto una m*rdata perché voleva che le colpe andassero solo a Motta, se Giuntoli vuole uscire pulito deve dimettersi. Se eventualmente non comanda lui, qualcuno ci deve dire chi comanda? Scanavino, che non sa se è a Torino, Benevento o Sassari? Scanavino guarda le partite con le azioni a destra e lui guarda a sinistra. Qualcuno lo deve dire chi comanda, perché se questo qualcuno ha deciso di mandar via Motta significa che Giuntoli non conta un c*zzo. E in quel caso là dovrebbe fare la stessa identica roba: ‘Non conto un c*zzo? Mi avete screditato? Vado via lo stesso’. Giuntoli in un modo o nell’altro dovrebbe alzare bandiera bianca e andare via”.