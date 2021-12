Cassano esalta Zielinski: “Col Milan partita clamorosa, è un De Bruyne meno forte”

Nel corso della Bobo Tv, l'ex attaccante Antonio Cassano ha parlato della vittoria del Napoli a San Siro contro il Milan e non solo: “Mi è piaciuta poco la partita se non zero. Poca qualità da entrambe le parti, il Napoli su quel gol di Elmas ha fatto la partita. Il Milan non è stato squadra, non hanno fatto una giocata singola e non mi è piaciuto. Zielinski ha fatto una partita clamorosa, è un De Bruyne meno forte. Il Napoli è stato squadra, mi è piaciuto tanto lo spirito di gruppo".