Cassano: "Forse Conte è anche contento per l'assenza di Kvaratskhelia"

L'ex attaccante Antonio Cassano ha parlato al podcast Viva el Futbol commentando la vittoria del Napoli al Franchi contro la Fiorentina: "Io sono convinto che Conte è anche contento che Kvaratskhelia ora non c'è. Per me lui e Lobotka sono i più forti del Napoli, mi fanno impazzire, ma per l'idea che ha Conte, da quello che vedo da esterno, secondo me ora tutti fanno quello che lui vuole, vedi Neres a destra o sinistra. Kvara a volte fa cose che non rientrano nell'idea di Conte. L'allenatore deve convincerlo di cose che lui non ha dentro.

Conte sa quello che fa e fa capire alla propria squadra che ascoltando lui si possono raggiungere grandi risultati. Fino a marzo-aprile il Napoli sarà lì e gli altri dovranno avere paura ma servirà il ritorno di Kvara e Lukaku deve fare di più. Neres è stato il migliore in campo. Lukaku la palla te la tiene comunque. E poi qui nessuno ne parla, ma con Juan Jesus - che ho conosciuto all'Inter, eccezionale, non si lamenta mai - il Napoli pure sta vicendo. Da un mese ha fatto ottime prestazioni e il Napoli ha subito solo un gol con lui in campo".