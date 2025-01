Cassano: “Ho avuto diverbi con Conte, ma ha ragione: ora fa calcio europeo con 5 attaccanti!”

vedi letture

Nel corso del podcast 'Viva el futbol', l'ex attaccante Antonio Cassano ha parlato di Antonio Conte: "Possono dirmi che sono fuori di testa, ma io cambio anche idea. Ho spesso criticato Conte, abbiamo avuto battibecchi, quella volta dei 'soldatini' ma vedo il suo calcio che ha buon possesso palla, idee, aggressivo, europeo! Lui gioca con 5 attaccanti, le due mezzali, i due esterni e Lukaku. Ininterrottamente il mediano insieme a Lobotka era Di Lorenzo. Questo significa grande evoluzione, mi piace anche come comunica e sta facendo un miracolo clamoroso. E' andato via anche Kvara e lui continua a dire che chi c'è per lui si butta nel fuoco.

Un lavoro stratosferico! Lui sta migliorando pure Anguissa, sta facendo meglio anche dell'anno dello Scudetto. Politano lo vedete, si fa un c... come una capanna, Neres ha continuità con lui, ha voluto Lukaku ed al 40% sposta gli equilibri. Jesus sta facendo bene pure lui, Spinazzola a sorpresa titolare quando sembrava dovesse andare via, sia alto che basso. E' allucinante. Penso, e qualcosa so, all'intervallo ha rivoltato lo spogliatoio, quando lui parla è credibile, entra nella testa dei giocatori Mi sono ravveduto, sta facendo un lavoro eccezionale, poi non so se vincerà. Mi preoccupo anche per l'Inter, da interista, perché Conte è entrato nella testa dei giocatori. Poi ha ragione sulle chiacchiere, fa un calcio europeo, Di Lorenzo o Spinazzola pure spesso in mezzo, 4 dietro Lukaku con le mezzali. Lui partiva peraltro a tre dietro all'inizio del campionato. C'è chi sta fermo e va al gabbione, chi sta fermo come Conte e studia, lavora, ed è credibile giocando bene, un calcio moderno ed europeo che a me piace tanto. Oltre ai tre attaccanti ci sono sempre i due carrarmati McTominay e Anguissa”.