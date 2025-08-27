Cassano: "Ho sempre massacrato ADL, ma stavolta ha fatto una cosa fondamentale per Conte"

vedi letture

Nel corso di "Viva el futbol", l'ex attaccante Antonio Cassano ha tessuto le lodi di Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis: "L'allenatore del Napoli è lui il valore aggiunto. Lascia stare De Bruyne che è un fenomeno, il mondo intero è ai suoi piedi da 10 anni e fa uno sport a parte. Però ricordiamoci che l'allenatore l'anno scorso ha preso una squadra sfatta, distrutta. Quest'anno lui ha preso tutte buone seconde scelte, nessuno giocherà titolare escluso De Bruyne, che giocherà ‘al posto di Kvara con un 4-3-3 un po' mascherato, un 4-4-1-1 un po' storto. De Bruyne ha preso il posto di Kvaratskhelia, perché quando Politano da una parte, dall’altra l'attaccante esterno che viene poi dentro è McTominay, infatti il gol l'ha fatto partendo dall'esterno.

Il Napoli andrà a prendere l'attaccante, perché Lucca se va bene è un buon giocatore. Va bene per l'Udinese con rispetto, per il Sassuolo e per la Cremonese, a Napoli è un'altra roba. E l'anno scorso con Lukaku al 40% ha vinto il campionato lo stesso, deve andare a prendere una un attaccante. Però detto questo, se vai a vedere quali sono i giocatori di altissimo livello, escluso KDB, chi sono? Io faccio fatica. Se non il metodista, lui può giocare in qualsiasi squadra vuole. Perché McTominay, che io ho criticato quando era in Inghilterra, da quando è arrivato in Italia deve dire grazie al suo allenatore che ha lavorato con lui. Oggi è nei 30 al Pallone d'Oro. Anguissa ha fatto bene con Spalletti, è vero, però poi l'anno con Garcia e compagnia ha fatto male e l'allenatore l'ha ritirato su. Io non vedo questi campioni, può stare nelle prime otto, può rivincere. Sicuramente è favorita con l'Inter per mille motivi, perché ha un giocatore clamoroso, De Bruyne, e un allenatore fenomenale. Però la rosa più forte è quella dell'Inter, perché non dimentichiamo che l'Inter ha due squadre e continua ad avere due squadre. In aggiunta ha preso anche l'attaccante Bonny come terzo attaccante. Chi in Italia ha un Bonny della situazione? Ne dubito. Sucic è un giocatore forte, giovane e col Torino mancava anche Calhanoglu. È una squadra veramente forte. L'aggiunta del Napoli è il suo allenatore e io son convinto che quest'anno lui riuscirà a tirar dentro delle motivazioni alla squadra. Io non lo conosco personalmente, non lo sento, non lo vedo da 15 anni. Mi piacerebbe dirgli: ‘Da dov'è che ti vengono in mente queste motivazioni?’. Perché quando a De Bruyne in un’intervista dice: ‘Cavolo, la cosa impressionante di Conte è che se non stai bene sei fuori e mette un'altr0 al posto tuo senza nessun tipo di problema. O lavori duramente o sei fuori’. Un giocatore clamoroso come De Bruyne che dice una roba del genere, immagina gli altri che sono dei giocatori normali che devono andare sulla retta via. Mi piacerebbe chiederli: ‘Che c***o di ragionamenti fai per motivarli così tanto? Li fa andare a mille all’ora, li fa giocar bene’. Quest'anno si è inventato questo 4-4-1-1, un 4-3-3 un po' storto. Col Sassuolo giocava col doppio play, perché Lobotka veniva marcato e De Bruyne si abbassava e andava a prendere palla. E la cosa bella, Pronti via De Bruyne ha sbagliato una palla in orizzontale, dopo un secondo dopo se l'è rifatta dare un'altra e ha fatto una sventagliata di 40 metri. Questo è un giocatore fenomenale. Io son convinto che il connubio De Bruyne-Conte farà un qualcosa di meraviglioso, meglio di dell'anno di Spalletti, meglio dell'anno scorso. Ovviamente con l'incognita dell’attaccante prendono, non lo so se prendono Hojlund o è fatta già.

E poi De Laurentiis io l'ho sempre massacrato, disintegrato e distrutto. Stavolta qua è vero che ha tirato fuori i soldi, ma gli ha preso i giocatori già prima del ritiro e questo è una roba fondamentale per Conte. Perché Conte non è li vuole al 31 agosto, perché poi il tempo che assimilano il lavoro, per come li deve far correre come dei muli, col c***o che questi in 10 giorni stanno bene! Invece cosa ha fatto? Tutti i giocatori li ha presi prima del ritiro e li ha fatti andare lì. Bisogna fare anche i complimenti a lui, però lui non fa niente per niente. De Laurentis si è tenuto il jolly. Sicuramente Conte è un fenomeno, ha speso tanto, ma non tutto di quello che doveva spendere, però gli ha fatto arrivare tutto a ad agosto, a luglio. Ero convinto che Conte era giù fuori, non so che parole ha usato, che modo ha usato per farlo rimanere lì e io sono contento che il Napoli va avanti con Conte che veramente può aprire un ciclo, soprattutto nei prossimi 3-4 anni, a differenza di quello che ha fatto Inzaghi con l'Inter che non ha aperto una mi****a”.