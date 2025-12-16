Podcast Pacchioni non pone limiti alla Roma: “Scudetto? E’ inferiore, ma nulla è impossibile”

La Roma vince col Como e si conferma tra le prime 4 della Serie A. In corsa anche per l'Europa League, ma qual è l'obiettivo raggiungibile quest'anno dalla banda Gasperini? Il giornalista Paolo Pacchioni si esprime così ai microfoni di TMW Radio "Penso che nulla sia impossibile, è un campionato senza un padrone chiaro. A livello di organico ha meno di Milan e Napoli, e ha un calendario intasato. Può andare avanti in Europa League, può credere nello Scudetto, che vincerebbe da outsider".