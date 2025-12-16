Piccari: “Troppe sconfitte, il problema non può più essere ignorato. Ma non lo dite a Conte…”

Oggi alle 20:00Le Interviste
di Francesco Carbone

Il direttore di TMW Radio, Marco Piccari, ha parlato anche del Napoli nel suo editoriale per TuttoMercatoWeb.com: “C’è chi accelera e chi, invece, frena di colpo. Il Napoli di Conte si ferma bruscamente a Udine. Dopo tre vittorie consecutive arriva una prestazione inspiegabile: zero tiri in porta, nessuna reazione, totale dominio dell’Udinese.

Una squadra scarica, fisicamente e mentalmente. Preoccupante anche l’immobilismo della panchina. Il doppio impegno continua a pesare su un gruppo falcidiato dagli infortuni. A metà dicembre i KO sono già troppi e il problema non può più essere ignorato. Ma non lo dite a Conte altrimenti si arrabbia”.