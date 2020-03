Cassano: "I 'Maradoniani' se ne facciano una ragione, Messi è il migliore di sempre"

L'ex calciatore Antonio Cassano è intervenuto ai microfoni de il Corriere dello Sport nell'interviste a distanza del Direttore Ivan Zazzaroni: "C'è un pochettino di preoccupazione per il delicato momento. Se la Juve ha tagliato gli stipendi, significa che il campionato non riprenderà più. Se eventualmente si dovesse ripartire il 3 maggio, serve un mese per fare la preparazione. Io credo che in caso eccezionale, per non buttare la stagione, i playoff possono essere un'idea.

MESSI DIO DEL CALCIO - "Il Dio del calcio è Messi. Maradona ha fatto qualcosa nel calcio che non si era mai visto per 4-5 anni, ma Messi fa le stesse identiche cose da 15 anni. I Maradoniani si devono far una ragione, il calciatore del Barcellona ha spodestato Diego"