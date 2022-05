Cassano: “Impazzisco per Lobotka! Qualità, personalità e con lui in campo il Napoli gioca meglio”

Antonio Cassano, intervenuto alla Bobo Tv, ha speso parole d’elogio per un centrocampista del Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Antonio Cassano, intervenuto alla Bobo Tv, ha speso parole d’elogio per un centrocampista del Napoli: “Io impazzisco per Lobotka, mi fa impazzire perchè ha personalità, qualità, sa verticalizzare e far girare la squadra. Il Napoli nel periodo in cui si fece male Anguissa giocava ancora meglio con Lobotka al suo posto”.