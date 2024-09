Cassano: "Koop e Nico? Un conto è la Juve, un altro è l'Atalanta o la Fiorentina"

Intervenuto al podcast Viva el Futbol, l'ex attaccante dell'Inter, Antonio Cassano, ha commentato le prime uscite stagionali del Napoli e in modo particolare la sfida di sabato contro la Juventus: "Kvara e Lukaku non hanno fatto una buona gara, ma Neres perché l’hai preso se gioca Politano? Forse non sta ancora bene fisicamente. Il Napoli ci ha pure provato, ma in primis non voleva perdere e questo alla fine ti dà fiducia. Sulla Juve devo dire che un conto è giocare nella Juve e un’altra nell’Aston Villa, Fiorentina e Atalanta e mi riferisco a Koop, Nico e Luiz".