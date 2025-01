Cassano: “Kvara e Lukaku in grande difficoltà, per il Napoli sarà dura restare attaccato all’Inter”

vedi letture

Nel corso di Viva El Futbol, Antonio Cassano ha parlato anche del Napoli

Nel corso di Viva El Futbol, Antonio Cassano ha parlato anche del Napoli: “Il vero grande problema è Lukaku, io sono convinto che Conte non pensasse che fosse questo. Il punto non sono i gol, probabilmente 15 o 16 ne farà, ma nel suo apporto al gioco. Lo vedo pesante, in affanno. All’Inter distruggeva i difensori avversari…sono passati appena quattro anni, mi aspettavo un Lukaku diverso e penso anche Conte. Se Lukaku e Kvara sono in grande difficoltà, è dura stare attaccati all’Inter”.