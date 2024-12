Cassano: “Kvara mi sta deludendo da inizio stagione! Per il Napoli è un grande problema”

Nel corso di Viva El Futbol, Antonio Cassano ha parlato anche del Napoli, soffermandosi in particolare sul momento di Kvaratskhelia: “Da inizio stagione Kvara mi sta clamorosamente deludendo. Non rivedo in lui la felicità, la fantasia, il suo modo di giocare in maniera libera. Non so quale sia il problema, però questo è un grande problema perché se il Napoli a marzo-aprile vuole restare attaccata all’Inter per dare fastidio deve avere Kvara simile a quello dell’anno dello scudetto”.