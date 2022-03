Cassano: "L'Italia è una squadra mediocre. Si vergogni chi chiede le dimissioni di Mancini"

"Immobile, Insigne... Tanti giocatori mi sono sembrati in difficoltà ieri sera, l'Italia ha una squadra mediocre e Mancini aveva fatto miracoli finora".

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'ex calciatore Antonio Cassano, intervenuto alla Bobo Tv, ha analizzato così il tracollo dell'Italia nei play-off per il Mondiale: "Diciamo la verità: la nostra Nazionale è una squadra mediocre e Mancini la scorsa estate l'ha portata sul tetto d'Europa facendo un miracolo, giocando un calcio mai visto. Sono veramente rammaricato per Roberto, chi chiede le sue dimissioni dovrebbe vergognarsi. Dovremmo tutti pregare affinché Mancini rimanga alla guida della Nazionale, è lui l'ancora di salvataggio dell'Italia. Immobile, Insigne... Tanti giocatori mi sono sembrati in difficoltà ieri sera, l'Italia ha una squadra mediocre e Mancini aveva fatto miracoli finora".

Cassano ha poi lanciato un messaggio diretto all'amico Christian Vieri: "Bobo, è da quando sei andato via tu che non abbiamo un bomber in Nazionale".