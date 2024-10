Cassano: "Lukaku dieci volte meglio di Osimhen per come protegge palla"

vedi letture

Antonio Cassano, ex giocatore, intervenuto al podcast Viva el Futbol, ha parlato di attaccanti e ha fatto un paragone: "Lukaku a me non piace, ma è dieci volte meglio di Osimhen per come difende la palla. Se gli tiri la palla addosso fai fatica a togliergliela perché la protegge bene. Osimhen con Spalletti è cresciuto ma notate bene, Spalletti lo utilizzava per andare in profondità, non per appoggiarsi e far risalire la squadra".