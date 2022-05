Cassano: "Milan quarta forza del campionato. Se vince lo scudetto, per l'Inter è un fallimento"

In diretta sulla BoboTV, Antonio Cassano dice la sua sul campionato di Serie A

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In diretta sulla BoboTV, Antonio Cassano dice la sua sul campionato di Serie A: "Il campionato lo sta vincendo la quarta forza del campionato. E ti sta facendo vedere che puoi vincere senza soldi. Per me è un fallimento se l'Inter non vince lo scudetto. Se l'avesse superata la Juve o il Napoli, ok. Però se lo vince il Milan non scherziamo: chi avrebbe messo un centesimo sul Milan campione d'Italia? Se l'Inter non vince, per me è un fallimento".