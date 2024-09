Cassano: “Napoli, cambio modulo positivo. La Juve con Motta fa schifo come prima”

Intervenuto al podcast Viva el Futbol, l'ex attaccante dell'Inter, Antonio Cassano, ha commentato le prime uscite stagionali del Napoli e in modo particolare la sfida di sabato contro la Juventus. "Gara di una noia mortale. E’ stato tutto un difendere. Al Napoli va pure comodo perché giocava a Torino, qualcosa di buono ha fatto perché ha cambiato modulo, ma mi aspettavo di più offensivamente.

Vlahovic da tempo dico che non mi piace, è isterico, ha poca personalità, non sa cosa fare col pallone, si lamenta sempre. Se Milik sta bene preferisco lui, e può far più comodo. Zirkzee è diventato Zirkzee con Motta, Milik è più adatto a Motta per fare da raccordo e mandare dentro gli altri. Poi se per tre anni ho disintegrato Allegri che faceva schifo, ora devo dire lo stesso per Motta che ad oggi non ha fatto niente. Dall’inizio è partita dietro la linea del pallone e ripartiva con Verona e Como e dissi che non arrivava tra le prime 4, poi fa tutti 0-0. Motta è diverso da Allegri, ma ad oggi vedo poca diversità e continua a fare schifo come prima. La Juve gioca solo in contropiede, il palleggio c’è ma è molto lento e poi ci sono tante rotazioni, Danilo fuori ma titolare nel Brasile, poi Douglas Luiz che è lì da un mese ed è fuori, l’attaccante poi dice ha fatto bene ma lo toglie al 45’ per mettere Weah centravanti? Motta ha attributi, idee, ma ad oggi sta facendo cagare come prima".