Cassano: “Napoli grande delusione, in un modo o nell’altro devi vincere contro il Lecce”

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Antonio Cassano, ex calciatore ed attuale opinionista, ha commentato sui suoi canali social il pareggio di mercoledì del Napoli contro il Lecce: “Il Napoli è la grande delusione di questo turno, perché con il Lecce in un modo o nell’altro devi portare a casa i tre punti. Anche se non ha fatto un buon primo tempo, niente di che nel secondo, ma devi vincere la partita. Invece ha rischiato e non vorrei che incominciamo come l’anno scorso con delle problematiche in casa dove si fa fatica”.