Cassano, nuovo attacco ad Allegri: “Non avrà lunga vita, il Milan non entrerà nelle prime 4"

Antonio Cassano torna ad attaccare Massimiliano Allegri, nonostante la recente vittoria del Milan contro la Roma. L’ex attaccante rossonero, intervenuto al podcast Viva el Futbol, ha ribadito la sua posizione critica nei confronti del tecnico, accusandolo di proporre un calcio troppo difensivo e poco evoluto: “Io dico: sei stato fermo un anno, vuoi evolverti un pochettino, vuoi fare un qualcosa di diverso, vuoi darmi qualcosa. Io non posso vedere una squadra come il Milan con determinati tipi di giocatori come Modric, uno dei più grandi, che fa il metodista a recuperare palloni

Io non posso pensare che la sua squadra, esclusa la partita contro l’Udinese e mezzo tempo con il Bologna, faccia sempre giocare tutti dietro la linea della palla, butti la palla avanti e vediamo cosa succede. Io non vedo niente, stanno tutti dietro la linea della palla a difendere, poi trovi il gol e continui a difenderti. Per me non è l’evoluzione, non è il calcio che mi piace e non penso che Allegri abbia tanta vita al Milan. Io dubito che quest’anno arrivi 3° o 4°, io ritengo che abbia poca vita come è stato per Mourinho. Questo è l’ultimo treno, poi è finito”.