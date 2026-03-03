Editoriale Chiariello: "In estate tanti partenti e mezza rivoluzione", e fa i nomi

vedi letture

"È importante che la stagione finisca bene, in maniera convincente, per poter non dover rifondare completamente la squadra" le sue parole

Tema futuro del Napoli per Umberto Chiariello che nel suo consueto editoriale su Radio Crc ha parlato anche delle mosse del club in chiave mercato in vista della prossima estate.

"È importante che la stagione finisca bene, in maniera convincente, per poter non dover rifondare completamente la squadra, perché io per l'anno prossimo vedo parecchi partenti e vedo ancora una mezza rivoluzione. Secondo voi possono ancora rimanere tutti insieme, appassionatamente, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola e Mazzocchi? Sono cinque difensori dai trent'anni a salire. Poi aggiungiamo Anguissa, Lobotka, Politano e siamo a otto. De Bruyne e Lukaku ultratrentenni e siamo a dieci.

E non considero Neres che va verso i trenta, McTominay che va verso i trenta. La situazione è questa. E c'è chi è partente di suo, come Meret. Potrà cambiare il Napoli undici giocatori? No, ovviamente. Qualcun altro che partirà pure ci sta, per esempio Olivera, destinato a partire. Ma di questi grandi anziani una metà andrà via. Allora rifondare ulteriormente questa squadra, ringiovanendola con giocatori forti, premesso che alcuni ti tornano addosso sul groppone, vedi Lucca, non so, Lang, Marianucci è una scelta e rientra sicuro ma poi vediamo che fine fa, è tutto da capire. Finire bene questa stagione è importantissimo".