Cassano pazzo di Spalletti: “Lavoro straordinario. A prescindere da come andrà, ha già vinto”

Nel corso della Bobo Tv, l'ex attaccante Antonio Cassano ha parlato del Napoli e del grande lavoro di Spalletti: “Quello che Spalletti sta facendo dal primo momento in cui è arrivato ad oggi, è straordinario. Fin qui ha sbagliato solo la partita di San Siro. Anche nelle coppe, quelle partite che ha perso ha sempre fatto la gara. Come ho sempre detto lui ha vinto in partenza. A prescindere da come andrà a finire lui ha già vinto. Io sono convinto che se la giocherà fino all’ultima giornata con Milan e Inter per lo Scudetto”.