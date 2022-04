Cassano pazzo di Spalletti: “Un genio! Stagione da 10, con lo Scudetto arriva la lode"

Antonio Cassano alla Bobo Tv ha elogiato il Napoli e il suo allenatore per il grande campionato che sta disputando e che lo vede in piena lotta per il titolo

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Antonio Cassano alla Bobo Tv ha elogiato il Napoli e il suo allenatore per il grande campionato che sta disputando e che lo vede in piena lotta per il titolo: “Spalletti è un genio, sta facendo un lavoro incredibile con la stessa identica squadra dell’anno scorso. Sta valorizzando Osimhen che può diventare un top, ha messo in campo un ragazzino come Zanoli, ha rimesso in vita Juan Jesus che sta facendo ora il titolare dopo non aver giocato negli ultimi anni. Quando hai l’organizzazione di gioco tutti rendono al meglio e puoi anche panchinare uno come Fabian Ruiz se non sta bene, far ruotare i vari giocatori avendo da loro sempre il massimo. Il suo lavoro è da 10 al momento, se vincesse lo Scudetto ci sarebbe anche la lode”.