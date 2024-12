Cassano: “Prenderei Arnautovic per metterlo in competizione con Lukaku, sarebbe tanta roba!”

Antonio Cassano ha parlato a Viva El Futbol del Napoli.

Antonio Cassano ha parlato a Viva El Futbol del Napoli. L’ex fantasista ha consigliato un profilo da prendere a gennaio da mettere in competizione con Lukaku: “Penso che Conte si aspettasse di più da Lukaku, fa ancora grande fatica. Io gli metterei un giocatore dietro, ad esempio Arnautovic, che ti può mettere il pepe al culo.

Lo metti 20 minuti, lo metti mezz’ora, però è un giocatore che sa tenere palla, la sa proteggere, lavorato da Conte sarebbe tanta roba. A me Arnautovic piace da impazzire, vorrei vederlo con un allenatore come Conte. Ha 32 anni e a Napoli potrebbe fare molto bene. Prenderei Arnautovic per metterlo in competizione con Lukaku”.