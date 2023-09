Cassano: "Scommetto che arriva Conte se salta Garcia! Ha le palle, è perfetto per Napoli"

Intervenuto alla Bobo Tv, Antonio Cassano ha dichiarato

Intervenuto alla Bobo Tv, Antonio Cassano ha dichiarato: "Io sono pronto a scommettere una cena per tutti, se Garcia salta c'è un solo nome che può andare a Napoli: Conte. E' l'unico. Al Tottenham ha fatto 3-4-3. Lui ha le palle e ha un'idea che a me non piace ma come allenatore è forte. In quella piazza là dopo Spalletti c'è bisogno di uno come lui".