Cassano sicuro: "Allegri meglio di Sarri! Scudetto? Lo vince l'Inter"

Chi vincerà lo scudetto in Serie A? "L'Inter". Parola di Antonio Cassano. L'ex attaccante, ora commentatore sulle reti Mediaset, ha parlato a La Repubblica, e ha motivato così questa sua sensazione: "L'Inter mi ricorda la Juve del primo anno di Conte. Io ero al Milan e noi perdemmo lo scudetto. Certo, la Juve attuale ha due squadre e resta la più forte e completa, ma si vede lontano un miglio che è programmata per puntare a vincere la Champions".

Andando poi in casa Juve: "Meglio Allegri o Sarri? Allegri. Un allenatore che ti dà due o tre linee di gioco, ma poi dalla trequarti in avanti ti lascia libero e non ti ingabbia. Però, Sarri ha guadagnato mille punti con la storia di Ronaldo".