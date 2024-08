Cassano su Chiesa: "Rovinato da Allegri! L'ha messo seconda punta per due anni"

vedi letture

Antonio Cassano, ex calciatore, ai microfoni di Viva El Futbol ha parlato di Federico Chiesa: "L'ha rovinato lui (Allegri, ndr), due anni gli ha fatto fare la seconda punta, l'ha visto solo lui facendo fare la seconda punta. Un disastro! Ma Chiesa è l'unico giocatore italiano che fa l'uno contro uno, c'ha il gol nelle gambe, c'ha velocità, c'ha rapidità, c'ha calcio. È l'unico giocatore. Rovinato dal genio della lampada che è andato via l'anno scorso dalla Juve".

Siete fuori casa o in vacanza? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora)