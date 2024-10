Cassano: "Var? Una pagliacciata, è squallido e osceno! Va buttato nel c...."

Antonio Cassano, ex giocatore, intervenuto al podcast Viva el Futbol, ha parlato dell'ultimo turno del campionato italiano e delle tante polemiche arbitrali: "Il Var è una pagliacciata e devono toglierlo, a me ha sempre fatto schifo. Ha tolto emozioni nel calcio. Guardiola ha ragione, io lo dico da cinque anni. Il Var non deve esistere, deve andare al ces*o, è una roba squallida, oscena. Non esiste. Gli arbitri sono scarsi e Rocchi più di loro. Il Var ormai c'è e allora mettete un calciatore in sala Var, almeno lui capisce le dinamiche del calcio".