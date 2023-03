Cassano: "Vergognoso vedere certi giocatori in Nazionale. Oggi giocherei con una gamba sola"

Antonio Cassano, intervenuto alla Bobo TV, parla così del momento dell'Italia

Antonio Cassano, intervenuto alla Bobo TV, parla così del momento dell'Italia: "In questo momento tutti noi dobbiamo accompagnare Mancini in questo momento di rinnovamento. Ci vuole pazienza se non hai la materia prima. Io vedendo la partita ho pensato che è vergognoso che certi giocatori siano in Nazionale, ai miei tempi alcuni di loro non avrebbero neanche potuto cambiarsi nello spogliatoio. La partita comunque è stata a dir poco oscena.