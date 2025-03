Castel Volturno, il Sindaco: "Vi spiego perchè il Napoli ha scelto questa zona per il centro sportivo"

Pasquale Marrandino, sindaco di Castel Volturno, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali di Napolità, fornendo dettagli inediti sulla possibile costruzione del nuovo centro sportivo del Napoli: "Vogliamo che Castel Volturno diventi la definitiva casa del Napoli, è un nostro obiettivo prioritario. In questo momento, il Napoli sta valutando diverse proposte tra pubblico e privato, compresi terreni comunali in varie località di Castel Volturno. Anche il terreno de La Piana rientra tra le possibilità, ma non è ancora la scelta definitiva. Come amministrazione, ci stiamo impegnando per mantenere il massimo riserbo e garantire alla società la tranquillità necessaria per fare una scelta ponderata. Vogliamo che questo centro sportivo diventi un simbolo di riscatto per il nostro territorio, spesso maltrattato e sottovalutato. La presenza definitiva del Napoli rappresenterebbe un’opportunità straordinaria per invertire questa tendenza".

Quali sono stati i fattori decisivi che hanno portato la società a preferire Castel Volturno rispetto ad altre località del napoletano? "Castel Volturno è uno dei primi centri urbani vicini a Napoli, con ampi spazi, tranquillità e assenza di traffico. Nonostante le difficoltà del passato, siamo convinti che il nostro territorio offra il contesto ideale per il Napoli. Abbiamo portato fortuna alla squadra! (ride, ndr) e ora vogliamo consolidare questo legame in modo positivo e duraturo".