Castel Volturno, l'ex Consigliere: "All’80% ADL acquisterà i terreni di ‘La Piana’"

Aurelio De Laurentiis ha individuato a 'La Piana', località a pochi chilometri dal Training Center di Castel Volturno, come nuova casa del Napoli. Sull'argomento è intervenuto l’immobiliarista di Castel Volturno Antonio Luise a Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live': “Ho curato la trattativa tra il Calcio Napoli e la famiglia Coppola e credo che la zona di ‘La Piana’ sia l’unica opzione valida e giusta perché terreni con una destinazione urbanistica sportiva sono difficile da trovare in tutta la Campania e questo abbatte i tempi. So che l’amministrazione comunale ha fatto alcune proposte e, poichè sono stato nell’amministrazione sino a giugno, i tempi purtroppo sono abbastanza lunghi, perché ci sono la burocrazia e tempi tecnici da rispettare. Il presidente De Laurentiis ha invece voglia di iniziare, Conte spinge per questa soluzione. Con tale destinazione è tutto più veloce, in teoria i lavori potrebbero iniziare anche il giorno dopo l’acquisizione.

Credo che siamo quasi alla fine della trattativa, il presidente vorrebbe iniziare i lavori già quest’estate. Manca il presidente per la firma, ma ci sono i suoi collaboratori che curano la trattativa. Il dato certo è che il Napoli resterà a Castelvolturno e che all’80% acquisterà i terreni. Del resto 200mila metri quadri al costo di 5 milioni di euro non li trova da nessuna parte in Campania. I tempi di realizzazione potrebbero ridursi a 2 anni, ma nel giro di 6 mesi il club potrebbe avere già i campi pronti. Per realizzare per intero il centro ci vuole più tempo perché c’è l’idea, e noi auspichiamo che si realizzi, di creare alberghi, piscine, un centro benessere e una galleria commerciale per favorire la permanenza del tifoso sul territorio, in modo che possa pranzare e acquistare i prodotti del Napoli. Sarà un centro sportivo di livello internazionale”