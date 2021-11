Castellini: "Napoli nel mio cuore. Meret? Se gioca poco non può esprimersi al meglio"

Luciano Castellini, ex portiere del Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Napoli è nel mio cuore, sono orgoglioso di esser stato votato come il miglior portiere azzurro della storia. Meret? Conosco bene Spalletti, fa delle scelte ponderate, ma è certo che giocando pochissimo Meret non può esprimersi al meglio. Quest'ultimo però ha dalla sua parte la gioventù, per questo credo che alla fine verrà fuori".