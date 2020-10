Cauet: "Bakayoko aiuterà molto la squadra. Napoli da primi quattro posti"

Benoit Cauet, ex centrocampista dell'Inter ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli del mercato azzurro: "Il Napoli ha fatto benissimo a prendere Bakayoko. E’ un calciatore che conosce già bene il calcio italiano, questo è un vantaggio. Ha una struttura fisica che il Napoli non aveva a metà campo. Aiuterà molto la squadra sia dal punto di vista tecnico che fisico, l’allenatore non aveva un calciatore con quelle caratteristiche. Credo che il Napoli ha migliorato la struttura della squadra tenendo il più forte in assoluto, che è Koulibaly, ha tolto giocatori a fine ciclo come Callejon e Allan e ha preso giocatori che possono crescere tanto. Osimhen è solo all’inizio ma ha un margine enorme e potrebbe dare tantissimo. Secondo me il Napoli è più forte dell’anno scorso. E’ vero che ci sono squadre fortissime, ma se il Napoli lavora sulla sua mentalità e il suo gioco può lottare per i primi quattro posti”.