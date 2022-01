Cauet: “Il Napoli deve continuare a credere nello scudetto, la corsa a 4 è ancora aperta”

Benoit Cauet, ex calciatore anche dell’Inter, ha parlato a Radio Goal: “Il Napoli deve continuare a credere nello scudetto. Tutte le squadre possono avere delle difficoltà, la corsa a 4 è ancora lì. Credo che per vincere si dovrà aspettare la fine.”

Su Milan-Spezia: “Penso che il calcio sia maturo per qualcosa di diverso ma vive d’interessi. L’ammissione dell’arbitro non è un caso nuovo perchè c’erano stati altri episodi in passato. Sicuramente l’arbitro ha sbagliato ma la verità è che queste situazioni sono talmente veloci che è difficile valutare, il Milan è stato sicuramente penalizzato ed è un dato di fatto. Una cosa così peserà sulla classifica, lui si è accorto subito della cosa e sarà sanzionato sicuramente ma il calcio rimane umano, lui ha chiesto scusa. Nonostante sia stato introdotto il VAR per sbagliare di meno questa è una situazione umana che ad ora si può ancora sbagliare.”