Cauet: "Il Napoli non ha il palmarès di Juve, Milan e Inter. E' difficile ripetersi..."

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Benoit Cauet, ex calciatore dell’Inter, ai microfoni di Radio Crc ha provato a spiegare i motivi della deludente stagione del Napoli dopo lo scudetto vinto lo scorso anno: "Il Napoli non ha il palmarès di Juve, Milan e Inter, quindi quando vince è difficile ripetersi. L’anno scorso i giocatori hanno mostrato qualcosa di superiore alle loro possibilità, anche l’allenatore è andato via e chi è arrivato ha lavorato diversamente".