Cauet: "L'impatto di Osimhen ha superato aspettative, eppure spesso le punte faticano..."

Benoit Cauet, ex calciatore e allenatore delle giovanili dell'Inter, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli soffermandosi sull'impatto in Serie A di Victor Osimhen: "Osimehn è partito bene, anche meglio delle aspettative. Un attaccante spesso ha molte più difficoltà, ha fatto vedere belle cose in queste prime partite ed ha aiutato la squadra, è stato determinante. Ha grandi capacità e qualità".