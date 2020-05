Cauet pazzo di Osimhen: "Faro del Lille, ha già dimostrato di poter stare nel calcio dei grandi"

Benoit Cauet, ex calciatore e allenatore delle giovanili dell'Inter, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli per presentare un nuovo obiettivo di mercato: "Osimhen mi ha impressionato davvero tanto. Quest'anno mi è piaciuto, al Lille è stato veramente il faro della squadra. Stiamo parlando di un club che in estate ha venduto tanti giocatori importanti come Pepé e Leao, Osimhen è diventato il fulcro. E' molto forte, ha grandi mezzi fisici e la maturità per giocare anche in Serie A. In Ligue 1 è stato continuo, ha sempre determinato le partite. Inoltre ha già giocato in Champions League, facendo vedere di poter esserci nel calcio dei grandi".