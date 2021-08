Cauet su Ounas: "Somiglia a Insigne, fa la differenza. Deve restare, può esplodere”

Benoit Cauet, ex calciatore, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Osimhen è cresciuto ed ha imparato tanto anche migliorando la sua mentalità. E' pronto per un ulteriore salto di qualità. E' nel progetto Napoli, sta bene, le premesse sono molto positive guardando anche il finale dello scorso campionato ed i suoi goal. Ounas è un calciatore tecnico, somiglia moltissimo ad Insigne. E' determinante e fa la differenza, puoi privartene solo se ne arriva uno ugualmente forte. Il Napoli ci pensi bene prima di farlo partire: quest'anno potrebbe essere il suo".