Causio categorico: “Durante il campionato il mercato non deve esistere!”

Franco Causio, ex giocatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli.

Sul mercato: “Non si sarebbe mai dovuto aprire. Durante il campionato, per me, non deve proprio esistere. Se lo qualcuno lo fa, vuol dire che ha sbagliato qualcosa“.

Su Vlahovic e Zakaria: “Se la Juve li ha presi, ha sbagliato in estate perché doveva prendere allora la punta che serviva. Hanno rimediato e non poteva esserci acquisto migliore. Vlahovic ha dimostrato di essere un grande giocatore perché, giocare a Firenze con il pubblico contro, è sintomo di grande carattere e di grandi attributi“.

Sullo lotta Scudetto: “Se vince il derby, secondo me, prende un bel vantaggio. Dovesse perderlo, si aprirebbero nuove prospettive. Se il Napoli non avesse avuto le sue vicissitudini, sicuramente avrebbe avuto qualche punto in più perché a me piace come Spalletti fa giocare la squadra“.