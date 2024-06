Causio: "Conte ogni tanto va frenato, sarà importantissimo Oriali"

Franco Causio, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli.

TuttoNapoli.net

Franco Causio, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “A Conte auguro ogni bene. Se Conte ha accettato il Napoli è perché avrà avuto delle garanzie da De Laurentiis. Conoscendolo vi dico che non avrebbe accettato, ha scelto di avere le sue persone di fiducia nel suo staff e De Laurentiis l’ha capito perchè è una persona intelligente. De Laurentiis s’è dimostrato molto scaltro in questo caso.

Oriali? Farà da unione tra spogliatoio e società, conosce molto bene Conte ed è la persona adatta per quel ruolo. Nel momento opportuno dice sempre la parola giusta e questo è importante perché Conte ogni tanto va oltre e va frenato".