Causio: “Lukaku non è quello di una volta, ma anche Vlahovic sta avendo delle difficoltà”

Franco Causio, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Voglio vedere la reazione del Napoli dopo queste due sconfitte. In questo momento bisogna stare calmi, nessuno si aspettava queste due sconfitte, nè i tifosi e nè la squadra. La Lazio non ha rubato nulla tra coppa e campionato, mi aspettavo qualcosa di più dal Napoli, soprattutto manca qualcosa in avanti tra Lukaku e Kvaratskhelia. Nessuno conosceva Kvara quando è arrivato, ora però gli hanno preso le misure e lo raddoppiano sempre, ora dev’essere lui intelligente a trovarsi la posizione in campo. Lukaku non è quello di una volta, ma anche Vlahovic sta avendo delle difficoltà.

L’Udinese? E’ da prendere con le molle, può vincere con tutti e può perdere con tutti, è una squadra discontinua. Credo vada presa con attenzione, l’Udinese è una squadra molto fisica. C’è Thauvin che è molto bravo, Lucca è molto forte di testa, ma nonostante sia altissimo è bravo anche coi piedi. Sono tranquilli, si giocheranno la partita. Mi auguro di andare a trovare Conte ed Oriali, ma non andrò allo stadio perchè non son stato trattato troppo bene”.