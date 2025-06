Causio: "Nunez o Lucca? C'è un dettaglio che fa la differenza tra i due"

Franco Causio, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “De Laurentiis è un presidente eccezionale, sta dimostrando di essere un personaggio importante per il mondo del calcio. Bisogna solo applaudirlo. Andarono via Spalletti e Giuntoli e sappiamo come sono andate le cose con nazionale e Juventus.

Gattuso? Mi auguro che faccia il miracolo, s’è preso una patata bollente, la situazione non è facile. Lucca e Nunez? La differenza è che Nunez può fare anche la seconda punta, Lucca no. Nunez può giocare con Lukaku, Lucca farebbe più fatica. Lucca è meno forte di Nunez coi piedi, però fa reparto da solo e poi con Conte migliorerebbe sicuramente”.