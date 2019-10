Causio: "Scudetto? Inter subito dopo la Juve, al Napoli manca qualcosa. Si è rotto qualche ingranaggio..."

L'ex difensore e campione del mondo Franco Causio ha parlato di Juventus e non solo a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio: "Juve? Manca la ciliegina sulla torta, il trofeo internazionale. Vedo una squadra più sicura, con più autostima. Se la Juve fa la Juve, non ce n'è per nessuno. Ma in campo internazionale è più difficile. La squadra ha tutte le potenzialità per arrivare almeno in semifinale. Fondamentale arrivare bene gli ultimi due mesi. Mi auguro che la Juve arrivi fisicamente a posto in quel periodo chiave".

Sulle avversarie in Serie A. "L'Inter viene subito dopo i bianconeri. Al Napoli al momento manca qualcosa. Dopo il Liverpool è successo qualcosa, si è rotto qualche ingranaggio. Contro la Juve sarà dura per tutti in campionato".