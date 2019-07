Causio su Insigne: "Mi aspetto di più ma deve sentire la fiducia dai tifosi"

In un’intervista alla Gazzetta dello Sport l’ex ala Franco Causio parla dei vari talenti della serie A esplosi in questi anni nel suo ruolo. Tra questi sicuramente Lorenzo Insigne: “Lo confesso, da un giocatore del suo talento mi aspetto qualcosa di più. Lo conosco da quando militava nel Pescara. I colpi li ha tutti. Però non è mai facile essere profeta in casa propria. È arrivato il momento di essere chiari. Non so se Insigne ha voglia di rimanere a Napoli. Ma se ha ancora il desiderio di vincere con la sua squadra del cuore deve essere applaudito. Incoraggiato. Lui deve giocare libero di testa. Deve poter sbagliare un dribbling, deve sentire la fiducia di chi è sugli spalti per poter tentare il colpo a effetto. Il calcio di Insigne non è mai banale”.