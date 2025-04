Causio: "Visto Lukaku? Sembra tornato quello dell'Inter! Altro lavoro enorme di Conte..."

Franco Causio, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “L’Inter è un passo avanti rispetto agli altri, come squadre e come gioco. Però è giusto che il Napoli creda fino alla fine allo scudetto soprattutto perchè l’Inter ha le coppe e poi Conte, sono certo, è uno che non molla la preda.

Neres? Credo nei gruppi, sono i gruppi a fare la differenza e ora il Napoli deve unirsi. Il Napoli ha un traghettatore come Conte che sa benissimo come si gestisce la situazione. Ha vinto ovunque, lasciamolo lavorare con serenità. Mi aspetto di più da Lukaku, l’ho visto migliorato nel tenere la palla e nel far salire la squadra. L’ho visto come ai tempi dell’Inter, Conte ha fatto un grandissimo lavoro su di lui”.